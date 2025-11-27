Morto Federico Mazzoni Prato piange il presidente dell' Aci

Federico Mazzoni è scomparso lo scorso 26 novembre. Ed oltre al presidente di Aci Prato, la città perde uno dei suoi riferimenti. L'ingegnere pratese se n'è andato a 70 anni, a causa di un malore mentre praticava attività sportiva sulla ciclabile lungo il Bisenzio. Era diventato presidente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Morto Federico Mazzoni, Prato piange il presidente dell'Aci

