Morto Federico Mazzoni Prato piange il presidente dell' Aci
Federico Mazzoni è scomparso lo scorso 26 novembre. Ed oltre al presidente di Aci Prato, la città perde uno dei suoi riferimenti. L'ingegnere pratese se n'è andato a 70 anni, a causa di un malore mentre praticava attività sportiva sulla ciclabile lungo il Bisenzio. Era diventato presidente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
