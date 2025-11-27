Reggio Emilia, 27 novembre 2025 – Si è spento all’età di 87 anni Domenico Mussini, per tutti ‘Il Mecco’, apprezzato allenatore e figura storica del calcio reggiano, di quello giovanile in particolare, di cui era una colonna portante per la sua instancabile operatività unita al fiuto nello scoprire talenti. Francesco Romano, campione d’Italia col Napoli, il più conosciuto dei suoi allievi, ma non solo. Il suo lascito va comunque ben al di là dei nomi altisonanti che hanno sfondato nel calcio professionistico ed è da ricercare soprattutto nei ricordi e nei cuori di migliaia di ragazzini, ora adulti, che sono cresciuti alla sua bottega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto Domenico Mussini, ‘Il Mecco’: figura storica del calcio reggiano