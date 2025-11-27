Morto Alessandro Tomei il sax che univa jazz e canzone d’autore

La musica italiana oggi ha un silenzio in più. Alessandro Tomei, sassofonista, clarinettista e flautista tra i più richiesti del nostro paese, è morto dopo una lunga malattia che lo aveva costretto a rallentare il ritmo ma non aveva intaccato la sua voglia di suonare. Il suo percorso abbraccia club jazz, teatri, studi televisivi e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Morto Alessandro Tomei, il sax che univa jazz e canzone d’autore

