Morto Alessandro Tomei il sax che univa jazz e canzone d’autore

Sbircialanotizia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica italiana oggi ha un silenzio in più. Alessandro Tomei, sassofonista, clarinettista e flautista tra i più richiesti del nostro paese, è morto dopo una lunga malattia che lo aveva costretto a rallentare il ritmo ma non aveva intaccato la sua voglia di suonare. Il suo percorso abbraccia club jazz, teatri, studi televisivi e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

