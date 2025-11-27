2.24 E' morta la stilista scozzese Pam Hogg, nota per il suo stile punk rock e gli abiti stravaganti amati dalle celebrità Lo ha annunciato la sua famiglia sui social: "Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa della nostra amata Pamela.Lo spirito creativo e il suo lavoro hanno toccato così tante persone e lascia una meravigliosa eredità che continuerà a ispi rarci, portare gioia e incoraggiarci a vivere oltre i limiti delle convenzioni".Rose McGowan e Patricia Arquette, che l'hanno definita un "diamante interstellare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it