More Jazz Experience | al via la nuova rassegna jazz a Chiavari
C’è un modo per vivere il jazz che va oltre l’ascolto: è un’esperienza, un incontro, una condivisione di energia. È proprio da questa idea che nasce “More Jazz Experience”, la nuova rassegna ideata dal Jazz Club Chiavari, pensata per offrire al pubblico non solo concerti, ma esperienze musicali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
