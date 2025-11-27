Monza, 27 novembre 2025 – Una lotta contro il tempo. L’appartamento già saturo di gas, una donna che voleva farla finita, il pericolo concreto che potesse esplodere tutto. Tragedia sventata l’altra notte dagli agenti della Questura di polizia di Monza in un palazzo in zona viale Libertà. Inizia tutto all’1.05 quando alla centrale operativa della Questura arriva una telefonata. A farla, una donna che aveva deciso di chiamare il 112 per annunciare di volersi suicidare e che aveva interrotto subito dopo la comunicazione. L’aiuto del vicino. Piombati sul posto, e attaccatisi inutilmente al citofono senza ricevere risposta, gli agenti sono riusciti a farsi aprire da un vicino e a salire al settimo piano del condominio, dove abitava la donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza: vuole togliersi la vita e apre il gas, gli agenti la salvano ed evitano l’esplosione