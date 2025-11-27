Monza hanno la scabbia ma vengono portati dal carcere al tribunale per la loro udienza

Monza, 27 novembre 2025 – Hanno la scabbia ma due detenuti sono stati portati martedì mattina dal carcere di Monza per partecipare come imputati ad un processo per resistenza a pubblico ufficiale al Tribunale monzese, dove torneranno ancora domani per il rinvio dovuto alla necessità di nominare un interprete in lingua araba. Una vicenda che ha destato scalpore al Palazzo di giustizia monzese, dove nell'aula davanti al giudice e alle altri parti del processo hanno visto fare ingresso i due giovani scortati come al solito dagli agenti della polizia penitenziaria, che indossavano dei guanti di protezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, hanno la scabbia ma vengono portati dal carcere al tribunale per la loro udienza

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo il sovraffollamento e la scabbia, ora anche le cimici da letto. È quanto denuncia il presidente della polizia penitenziaria... - facebook.com Vai su Facebook

Monza, hanno la scabbia ma vengono portati dal carcere al tribunale per la loro udienza - E’ successo martedì per un processo che li vede imputati di resistenza a pubblico ufficiale e domani è previsto il loro ritorno per una nuova udienza ... Scrive ilgiorno.it

Monza, il carcere degli orrori: violenze, cimici e scabbia - Tasso di sovraffollamento oltre l’80 per cento, agenti picchiati e turni massacranti. Riporta ilgiorno.it