monza chiesta la condanna per il chirurgo ortopedico claudio manzini

Monza, 27 Novembre 2025 – Nel processo per le presunte tangenti sulle protesi Ceraver la pm monzese Manuela Massenz ha chiesto la condanna del luminare della chirurgia ortopedica in servizio alla clinica Zucchi di Monza, Claudio Manzini, a 4 anni e 3 mesi per corruzione per avere prestato sè e il suo staff per le visite negli ambulatori di medici di base compiacenti anche fuori dalla Lombardia per reclutare nuovi pazienti, mentre risulta cancellata dalla prescrizione l'accusa di corruzione «nell'esercizio di una funzione» relativamente all'uso delle protesi, che sarebbero state utilizzate soltanto se di reale utilità per il tipo di disturbo ortopedico dei pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

