Monti | Prevenzione e attenzione agli anziani capisaldi ministero

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "La prevenzione è uno dei capisaldi del nostro mandato al ministero della Salute e lo si vede anche con le risorse che annualmente vengono riservate per la prevenzione. Lodo questa iniziativa, soprattutto per il fatto che è volta a persone che sono uscite dall'ambito lavorativo e alla valorizzazione degli anziani in un Paese, come il nostro, che sta spostando sempre di più in avant l'asticella dell'aspettativa di vita". Lo ha detto Carlo Monti, capo della segreteria tecnica del ministero della Salute, alla ventesima edizione del Forum Risk Management di Arezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

