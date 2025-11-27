Monti | Prevenzione e attenzione agli anziani capisaldi ministero
Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "La prevenzione è uno dei capisaldi del nostro mandato al ministero della Salute e lo si vede anche con le risorse che annualmente vengono riservate per la prevenzione. Lodo questa iniziativa, soprattutto per il fatto che è volta a persone che sono uscite dall'ambito lavorativo e alla valorizzazione degli anziani in un Paese, come il nostro, che sta spostando sempre di più in avant l'asticella dell'aspettativa di vita". Lo ha detto Carlo Monti, capo della segreteria tecnica del ministero della Salute, alla ventesima edizione del Forum Risk Management di Arezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Corso di Disostruzione Pediatrica 24 novembre 2025 – ore 17:00 Il Tuo Spazio – Via Monti di Primavalle 170, Roma Sai come intervenire in caso di soffocamento di un bambino o di un lattante? La prevenzione e le manovre corrette possono davvero salv - facebook.com Vai su Facebook
Monti: "Prevenzione e attenzione agli anziani capisaldi ministero" - "La prevenzione è uno dei capisaldi del nostro mandato al ministero della Salute e lo si vede anche con le risorse che annualmente vengono riservate per la prevenzio ... iltempo.it scrive
Attenzione agli animali: "Con il colpo di calore ansimano e barcollano" - GROSSETO Con l’arrivo delle alte temperature, anche i nostri amici animali da compagnia sono esposti ai rischi legati al caldo, in particolare al colpo di calore, una condizione potenzialmente grave ... Da lanazione.it