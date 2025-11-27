Montevergine verifiche per nuove frane il punto con Giulivo

Anteprima24.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto   Resta alta l’attenzione sulla frana che ha interessato la strada che conduce al Santuario di Montevergine. Dopo gli interventi del prefetto di Avellino Rossana Riflesso, del sindaco di Mercogliano Vittorio D ’Alessio e del presidente della Provincia Rizieri Buonopane, anche il capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, è  arrivato sul posto e dopo ha tenuto un vertice in Prefettura con gli altri organi istituzionali. Giulivo conferma che il monitoraggio è costante e che la priorità, in questa fase, è garantire la sicurezza e la percorribilità dell’arteria: « Prima gli interventi emergenziali, ma poi serve un progetto di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

montevergine verifiche per nuove frane il punto con giulivo

© Anteprima24.it - “Montevergine, verifiche per nuove frane”, il punto con Giulivo

News recenti che potrebbero piacerti

VIDEO/ Frana Montevergine, Giulivo: “Prima gli interventi emergenziali per consentire transitabilità” - Resta alta l’attenzione sulla frana che ha interessato la strada che conduce al Santuario di Montevergine. Scrive irpinianews.it

montevergine verifiche nuove franeMontevergine, frana sulla strada: comunità benedettina isolata - Comunità benedettina isolata a Montevergine a causa della frana che ha determinato la chiusura della strada 374 dir che da Mercogliano porta al Santuario di Mamma Schiavona. Segnala msn.com

Maltempo, frana a Montevergine. Il sindaco: “Situazione critica” - A seguito del maltempo che sta colpendo la Campania, una pericolosa frana sta interessando la strada che conduce a Montevergine. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Montevergine Verifiche Nuove Frane