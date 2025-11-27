Tempo di lettura: < 1 minuto Resta alta l’attenzione sulla frana che ha interessato la strada che conduce al Santuario di Montevergine. Dopo gli interventi del prefetto di Avellino Rossana Riflesso, del sindaco di Mercogliano Vittorio D ’Alessio e del presidente della Provincia Rizieri Buonopane, anche il capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, è arrivato sul posto e dopo ha tenuto un vertice in Prefettura con gli altri organi istituzionali. Giulivo conferma che il monitoraggio è costante e che la priorità, in questa fase, è garantire la sicurezza e la percorribilità dell’arteria: « Prima gli interventi emergenziali, ma poi serve un progetto di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Montevergine, verifiche per nuove frane”, il punto con Giulivo