Montervino Napoli Conte ha saputo trovare soluzioni nei momenti di difficoltà sa ciò che vuole e come ottenerlo

Francesco Montervino a “NapoliMagazine.Com”: “Napoli, Conte ha saputo trovare soluzioni nei momenti di difficoltà, la rosa è forte e può continuare a regalare soddisfazioni nonostante i tanti infortuni” Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “Napoli Magazine.Com”. Queste le sue parole: – Dopo le vittorie contro Atalanta e Qarabag, che Napoli si appresta ad affrontare la Roma? “E’ un Napoli che ha la consapevolezza che se gioca con tre attaccanti può fare gol a chiunque. Chiaramente ora sarà importante dare continuità a quanto di buono si è visto nelle ultime due prestazione”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

