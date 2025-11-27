Montemiletto incontro sulla violenza contro le donne | L' amore non ferisce Mai
“Questa mattina, presso la Sala Impero di Montemiletto, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si e’ tenuta una lodevole iniziativa del Forum delle Donne con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Per ascoltare. Per capire. Per esserci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
“Orange the world”: alla Valle dei Templi un incontro contro la violenza sulle donne - Un richiamo simbolico che parte dalla Valle dei Templi e si unisce alla campagna internazionale “Orange the world”. Da agrigentonotizie.it