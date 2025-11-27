Montemiletto incontro sulla violenza contro le donne | L' amore non ferisce Mai

Avellinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Questa mattina, presso la Sala Impero di Montemiletto, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si e’ tenuta una lodevole iniziativa del Forum delle Donne con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Per ascoltare. Per capire. Per esserci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

montemiletto incontro sulla violenza contro le donne l amore non ferisce mai

© Avellinotoday.it - Montemiletto, incontro sulla violenza contro le donne: "L'amore non ferisce. Mai."

Leggi anche questi approfondimenti

montemiletto incontro violenza controMontemiletto (AV) – “L’Amore non ferisce” - In occasione della celebrazione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prosegue l’impegno del Forum delle Donne di Montemiletto sul tema della violenza di gen ... Si legge su irpinia24.it

montemiletto incontro violenza contro"L'amore non ferisce": l’iniziativa del forum delle donne a Montemiletto - Giovedì 27 novembre 2025, presso la sala impero di Montemiletto, dalle 9:30 alle 12:30, si terrà l’incontro dal titolo "Amore non ferisce" voci, storie e impegno contro la violenza sulle donne, ... Scrive msn.com

montemiletto incontro violenza contro“Orange the world”: alla Valle dei Templi un incontro contro la violenza sulle donne - Un richiamo simbolico che parte dalla Valle dei Templi e si unisce alla campagna internazionale “Orange the world”. Da agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Montemiletto Incontro Violenza Contro