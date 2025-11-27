Montecastelli Pisano l’olio guarda al futuro | qualità paesaggio e marchio deco
Dopo i saluti iniziali del sindaco Alberto Ferrini, sono intervenuti Claudio Bianchi, esperto di olivicoltura, e Alessandro Colletti dell’associazione Terre Calde di Toscana. Bianchi ha messo in luce il valore del paesaggio collinare di Montecastelli, caratterizzato da boschi, pascoli e olivete. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
