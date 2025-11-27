Montecarotto domani in scena Radio Penelope con Lucia Palozzi
Montecarotto (Ancona), 27 novembre 2025 - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il centro di produzione Teatro Giovani Teatro Pirata propone oggi e domani due spettacoli della rassegna “Young Adult” dedicata a giovani adulti e adolescenti, su un unico filo rosso: le donne con il loro corpo, la loro complessità e la necessità di essere sé stesse. Stasera alle 21 al Teatro Mariani di Santa Maria Nuova va in scena “Nudi - Le ombre della violenza sulle donne” del Teatro dell’Orsa, di e con Bernardino Bonzani e Monica Morini, da un’idea di Elisabetta Musi in collaborazione con Centro Antiviolenza di Parma – Associazione non da Sola di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
PERDURANO I DISAGI NELL’EROGAZIONE IDRICA A CAUSA DI UN NUOVO GUASTO: IL SERVIZIO DOVREBBE ESSERE RIPRISTINATO DOMANI S’informa la cittadinanza che, a causa di un nuovo guasto che si è verificato questa volta ai danni di una po - facebook.com Vai su Facebook
Montecarotto, domani in scena Radio Penelope con Lucia Palozzi - La rassegna “Young Adult” dedicata a giovani adulti e adolescenti porta sul palco di Santa Maria Nuova stasera anche “Nudi - Come scrive ilrestodelcarlino.it
Domani una domenica di teatro ragazzi tra Fabriano e Montecarotto - In scena nel pomeriggio Robin Hood e Viola e il bosco, organizzati dal centro di produzione Teatro Giovani Teatro Pirata Fabriano (Ancona), 8 novembre 2025 - Come scrive ilrestodelcarlino.it