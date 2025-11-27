montecarotto domani in scena radio penelope con lucia palozzi

Montecarotto (Ancona), 27 novembre 2025 - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il centro di produzione Teatro Giovani Teatro Pirata propone oggi e domani due spettacoli della rassegna “Young Adult” dedicata a giovani adulti e adolescenti, su un unico filo rosso: le donne con il loro corpo, la loro complessità e la necessità di essere sé stesse. Stasera alle 21 al Teatro Mariani di Santa Maria Nuova va in scena “Nudi - Le ombre della violenza sulle donne” del Teatro dell’Orsa, di e con Bernardino Bonzani e Monica Morini, da un’idea di Elisabetta Musi in collaborazione con Centro Antiviolenza di Parma – Associazione non da Sola di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

