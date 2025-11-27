Montauk esperimenti e mostri | la leggenda dietro Stranger Things

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una base militare dismessa, sulla punta orientale di Long Island, che da anni alimenta una delle teorie del complotto più famose degli Stati Uniti. Si tratta della Montauk Air Force Station, oggi inaccessibile e ridotta a ruderi, ma negli anni ’70 e ’80 al centro di voci insistenti su. 🔗 Leggi su Today.it

