Monni ad Arezzo | Sanità e sociale devono marciare insieme
AREZZO – La sanità del futuro non può più viaggiare su binari separati. È questo il messaggio forte lanciato da Monia Monni, assessora regionale al diritto alla salute e alle politiche sociali, nel suo debutto pubblico al Forum Risk Management. La prima uscita ufficiale, dopo la recente assegnazione delle deleghe, è stata l’occasione per tracciare la rotta della Toscana verso un nuovo Piano Sanitario Nazionale. Al centro della tavola rotonda, che ha visto il confronto con assessori di altre Regioni (da nord a sud) e tecnici del Ministero, c’è una parola chiave: integrazione. “Non è un caso che la Toscana abbia riunito le deleghe di sanità e sociale sotto un unico referente”, ha spiegato Monni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
