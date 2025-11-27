Monica Sambo | Porto il mio impegno in regione Sindaco? Un tavolo a breve

Veneziatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monica Sambo, segretaria comunale del Pd di Venezia, è il personaggio politico del momento, quantomeno in provincia. Prima residente in centro storico a tornare in consiglio regionale dopo più di vent'anni, seconda per preferenze nella circoscrizione di Venezia (8.743, dietro solo alle 32.961 di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

monica sambo porto mioSambo, la dem che insidia Zaia: «Risultato inaspettato, ora avanti con Venezia». Le reazioni degli eletti - e compagna di Daniele Giordano, segretario generale della Cgil di Venezia, è la donna dei record in queste elezioni regionali. Lo riporta ilgazzettino.it

