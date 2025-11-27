Mondiali U17 | l’Italia chiude terza battuto il Brasile ai rigori
Gli Azzurrini di Massimiliano Favi conquistano uno storico terzo posto ai Mondiali u17, a Doha, battendo il Brasile ai rigori. Eroe del match il portiere della Primavera del Milan, Alessandro Longoni, capace di parare due rigori nella lotteria dagli undici metri. MONDIALI U17: STORICO TERZO POSTO PER L’ITALIA. BRASILE KO AI RIGORI Impresa degli Azzurrini capaci di ottenere il miglior risultato di categoria di sempre. Nel corso dei 90 minuti regolamentari, l’Italia ha il pallino del gioco, ma le occasioni latitano. Nel primo tempo Maccaroni calcia di poco a lato sulla sponda di Arena, mentre nella ripresa il Var toglie un gol al Brasile per fuorigioco di Felipe Morais. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
