Mondiale Under 17 Italia batte Brasile ai rigori e conquista un bronzo storico
Gli Azzurrini conquistano la medaglia di bronzo ai rigori contro il Brasile. È il traguardo più alto mai raggiunto dagli italiani in un Mondiale Under 17. L’Italia Under 17 incide il proprio nome nella memoria del calcio giovanile iridato. La finale per il terzo posto, risolta ai tiri dal dischetto, consegna agli Azzurrini il podio più prestigioso della loro storia mondiale, superando quanto ottenuto nel 1987, quando gli italiani chiusero il torneo al quarto posto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche questi approfondimenti
Italia diretta Mondiale Under 17: segui la finale contro il Brasile che vale il terzo posto LIVE - facebook.com Vai su Facebook
#Italia diretta Mondiale Under 17: segui la finale contro il #Brasile che vale il terzo posto LIVE Vai su X
Italia diretta Mondiale Under 17: Azzurrini terzi, battuto il Brasile ai calci di rigore LIVE - Gli azzurrini di Favo puntano al gradino più basso del podio dopo l'eliminazione con l'Austria: aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it
LIVE Italia-Brasile, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia- Riporta oasport.it
Italia U17, vittoria ai rigori contro il Brasile: storico terzo posto al Mondiale - Prova di forza per la squadra del ct Favo, che ha vinto lo spareggio per il terzo posto contro i verdeoro Se l'Italia di Gattuso ( che valuta nuovi innesti) ha fallito la possibilità di qualificarsi d ... Segnala tuttosport.com