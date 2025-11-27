Mondiale Under 17 Italia batte Brasile ai rigori e conquista un bronzo storico

Gli Azzurrini conquistano la medaglia di bronzo ai rigori contro il Brasile. È il traguardo più alto mai raggiunto dagli italiani in un Mondiale Under 17. L’Italia Under 17 incide il proprio nome nella memoria del calcio giovanile iridato. La finale per il terzo posto, risolta ai tiri dal dischetto, consegna agli Azzurrini il podio più prestigioso della loro storia mondiale, superando quanto ottenuto nel 1987, quando gli italiani chiusero il torneo al quarto posto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it