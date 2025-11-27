Mondiale Under 17 Italia batte Brasile ai rigori e conquista un bronzo storico

Sportface.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Azzurrini conquistano la medaglia di bronzo ai rigori contro il Brasile. È il traguardo più alto mai raggiunto dagli italiani in un Mondiale Under 17. L’Italia Under 17 incide il proprio nome nella memoria del calcio giovanile iridato. La finale per il terzo posto, risolta ai tiri dal dischetto, consegna agli Azzurrini il podio più prestigioso della loro storia mondiale, superando quanto ottenuto nel 1987, quando gli italiani chiusero il torneo al quarto posto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

mondiale under 17 italiaItalia diretta Mondiale Under 17: Azzurrini terzi, battuto il Brasile ai calci di rigore LIVE - Gli azzurrini di Favo puntano al gradino più basso del podio dopo l'eliminazione con l'Austria: aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it

mondiale under 17 italiaLIVE Italia-Brasile, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia- Riporta oasport.it

mondiale under 17 italiaItalia U17, vittoria ai rigori contro il Brasile: storico terzo posto al Mondiale - Prova di forza per la squadra del ct Favo, che ha vinto lo spareggio per il terzo posto contro i verdeoro Se l'Italia di Gattuso ( che valuta nuovi innesti) ha fallito la possibilità di qualificarsi d ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiale Under 17 Italia