Mondiale U17 l’Italia conquista un bronzo storico | battuto il Brasile ai calci di rigore! Com’è andata

Inter News 24 Mondiale U17, l’Italia conquista un bronzo storico: battuto il Brasile ai calci di rigore! Ecco com’è andata la finale per il terzoquarto posto. L’Italia Under 17 scrive una pagina indelebile della sua storia calcistica, conquistando un prestigioso terzo posto al Mondiale di categoria. Si tratta del miglior piazzamento di sempre per la selezione giovanile azzurra, ottenuto al termine di una combattuta “finalina” contro il Brasile. La squadra guidata dal Commissario Tecnico Massimiliano Favo, capace di plasmare un gruppo solido e resiliente durante tutto il torneo, ha avuto la meglio sui pari età verdeoro soltanto alla lotteria dei calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi a reti bianche sullo 0-0. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale U17, l’Italia conquista un bronzo storico: battuto il Brasile ai calci di rigore! Com’è andata

