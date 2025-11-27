Monaco-Paris Saint Germain sabato 29 novembre 2025 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Ospiti a caccia di una convincente vittoria nel Principato
Quattordicesimo turno di Ligue1 e il match clou vede il Monaco di Pocognoli impegnato in casa contro il Paris Saint Germain di Luis Enrique campione uscente. Gli asemist hanno subito un brusco stop a Limassol contro il Pafos, impattando per 2 a 2 nel finale contro la squadra di David Luiz. Continua il momento poco fortunato e passaggio del turno che si complica ulteriormente con appena 1 vittoria . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Monaco vs Paris Saint-Germain – 29 Novembre 2025 - Sabato 29 Novembre 2025, alle ore 17:00, lo Stadio Louis II accende i riflettori su uno dei confronti più affascinanti della Ligue 1: Monaco - Come scrive news-sports.it
Pronostici Monaco - PSG: i parigini volano alti dopo una grande rimonta - PSG, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Segnala goal.com
PSG, si ferma di nuovo Nuno Mendes: out dai convocati. La lista di Luis Enrique per il Monaco - Scatta il conto alla rovescia per il big match della quattordicesima giornata di Ligue 1: il Paris Saint- Lo riporta tuttomercatoweb.com