Momola Engineering | Serve parsimonia applicare l’Ai generativa quando serve
(Adnkronos) – "Nel novembre 2022 OpenAi introduceva Chatgpt, questo strumento generativo, sul mercato. I nostri dati, e anche quelli di mercato, ci dicono che più o meno il 55% delle aziende private, e più o meno il 40% delle amministrazioni pubbliche, hanno iniziato in vari stati di maturità ad utilizzare questa tecnologia nei loro processi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
