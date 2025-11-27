Momenti iconici di darth vader esclusivi dei fumetti di star wars

Le storie di Darth Vader si estendono ben oltre le pellicole della saga di Star Wars, offrendo approfondimenti e dettagli spesso inesplorati nel territorio canonico. Questo articolo raccoglie alcune delle narrazioni più significative emerse attraverso i fumetti, illustrando momenti fondamentali della vita del Sith che si evidenziano per intensità e rilevanza, senza limiti agli eventi narrati nelle pellicole o nelle serie televisive. Costruzione della prima lanterna Sith di Darth Vader. l'arte della creazione dell'arma. Dopo la sua discesa nel lato oscuro in Revenge of the Sith, Darth Vader si rese necessario forgiare una nuova lucerna, simbolo del suo nuovo ruolo di apprendista Sith.

