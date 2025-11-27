Molestie nei confronti di due attrici regista e teatro condannati al risarcimento da 100 mila euro | ecco cosa dice la sentenza

Un regista di Parma e un teatro di prosa parmigiano sono stati condannati dal Tribunale del Lavoro, con una sentenza del 20 settembre del 2025, a un risarcimento di 110 mila euro per due giovani attrici che, nel 2019, avevano partecipato - insieme ad altre venti aspiranti attrici - a un corso di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

