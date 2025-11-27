Molestie a una minorenne via chat | denunciato un collega della madre della ragazzina
Molestie sessuali per telefono ai danni della figlia minorenne di una collega. È questa l’accusa che ha portato all’apertura di un fascicolo a carico di un 45enne perugino dopo la denuncia dei genitori della ragazzina.La vicenda coinvolge una minorenne che ha subìto delle conversazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
