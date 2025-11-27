Molestata Lui doveva stare in carcere
Una serata qualsiasi, una ragazza di 15 anni che torna a casa, una stazione quasi vuota. È lì che tutto è accaduto, in pochi secondi diventati interminabili. Un uomo di 53 anni, pregiudicato, senza fissa dimora e già noto per comportamenti violenti, l’ha avvicinata mettendo in atto atteggiamenti osceni, una scena tanto improvvisa quanto inquietante. Ma la giovane non si è bloccata né zittita: ha tirato fuori il telefono, ha aperto l’app Youpol e ha chiesto aiuto. Quella segnalazione, precisa e coraggiosa, è rimbalzata alla centrale operativa della Questura di Varese e ha messo in moto l’intera macchina della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
