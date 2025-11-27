Moise Kean è innamoratissimo della modella trentina Virginia Stablum | l’indiscrezione sull’attaccante della Fiorentina
Moise Kean sta vivendo una fase complicata della sua carriera, anche se, fuori dal campo, parrebbe rinato. Alcune voci, infatti, vedono l’attaccante della Fiorentina, penultima in Serie A, sempre più coinvolto in un legame con Virginia Stablum. Kean è da sempre attento alla sua riservatezza, anche se agli occhi degli esperti di gossip non è sfuggita questa sua nuova frequentazione. Il goleador, secondo fonti a lui vicine, sarebbe “innamoratissimo”. La modella trentina, già nota per essere stata Miss Universe Italy 2022 e per la partecipazione a Uomini e Donne è stata avvistata di recente assieme al calciatore italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
