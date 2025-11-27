Modena blitz e 13 badanti georgiane arrestate | scoperto maxi giro di documenti falsi

Operazione dei Carabinieri a Modena: 44 cittadini georgiani indagati e 13 arresti per documenti falsi e soggiorno irregolare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Modena, blitz e 13 badanti georgiane arrestate: scoperto maxi giro di documenti falsi

