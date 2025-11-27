Modartech inaugura l' anno accademico | al museo Piaggio ecco il futuro della creatività

Pontedera, 27 novembre 2025 - Il futuro della creatività si costruisce insieme, grazie ad una rete di relazioni, scambi, visioni condivise. È da questa consapevolezza che domani, 28 novembre, Istituto Modartech inaugurerà l’anno accademico 20252026. Un appuntamento che ruoterà attorno al tema di “creare comunità” inteso come la capacità di condividere saperi, passioni e valori per agire collettivamente, creare connessioni ed affrontare le sfide del futuro con strumenti nuovi. L’evento è in programma a partire dalle 14, al museo Piaggio di Pontedera, dove la Scuola di Alta Formazione chiamerà a raccolta gli studenti dei primi anni dei corsi di laurea in Fashion Design e Communication Design, per stimolarli ed ispirarli attraverso nuovi punti di vista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

