Mobilità sostenibile e innovazione digitale Roma Capitale vince il premio Polis

Roma, 27 novembre 2025 – Alla Conferenza Annuale di Polis 2025 in corso a Utrecht, Roma Capitale ha vinto il primo Premio “Polis 2025”, un riconoscimento “all’impegno eccezionale della città per la mobilità sostenibile, l’innovazione digitale e la trasformazione di una delle aree metropolitane più grandi e storiche d’Europa”. Il Premio Polis 2025 è un riconoscimento congiunto dei risultati di Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, per il lavoro portato avanti con l’obiettivo rimodellare la mobilità in tutta la città. Roma, alla Conferenza annuale di Polis, ha avuto modo di condividere il suo approccio globale al supporto dei viaggi multimodali integrando il trasporto pubblico con i servizi di mobilità condivisa, modernizzando il suo sistema di mobilità per affrontare le sfide future e promuovendo un piano per la bicicletta che promuova la mobilità attiva e il turismo sostenibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

