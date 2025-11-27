di Stefano Fogliani SASSUOLO Vero che i protagonisti più autentici delle partite, e lo dicono sempre anche gli allenatori, sono i giocatori, ovvero quelli che vanno in campo. Ed è vero anche che tra Como e Sassuolo, di giocatori da ‘circoletto rosso’, da Paz a Berardi, giusto per citarne un paio, non mancano. Altrettanto vero tuttavia che sul lago, domani sera, si gioca anche un altro confronto. Quello tra due campioni del mondo, ovvero Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo dei cui strascorsi azzurri si sa tutto, e Cesc Fabregas, allenatore del Como che con la Spagna ha vinto tutto quello che si poteva vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mister Grosso a casa di Fabregas. Nel 2008 fu passaggio di consegne