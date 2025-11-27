Mister Grosso a casa di Fabregas Nel 2008 fu passaggio di consegne
di Stefano Fogliani SASSUOLO Vero che i protagonisti più autentici delle partite, e lo dicono sempre anche gli allenatori, sono i giocatori, ovvero quelli che vanno in campo. Ed è vero anche che tra Como e Sassuolo, di giocatori da ‘circoletto rosso’, da Paz a Berardi, giusto per citarne un paio, non mancano. Altrettanto vero tuttavia che sul lago, domani sera, si gioca anche un altro confronto. Quello tra due campioni del mondo, ovvero Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo dei cui strascorsi azzurri si sa tutto, e Cesc Fabregas, allenatore del Como che con la Spagna ha vinto tutto quello che si poteva vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Mister Federico Del Grosso della Polisportiva Torrese 1974 ha parlato ai nostri microfoni dopo esser stato scelto come miglior tecnico SportAbruzzo per la 14esima Giornata di Eccellenza. QUI trovate tutte le sue parole, riservate ai membri dello SportAbru - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di mister Grosso e di Andrea Pinamonti al termine di #AtalantaSassuolo ? #ForzaSasol Vai su X
Mister Grosso a casa di Fabregas. Nel 2008 fu passaggio di consegne - Entrambi in campo in quella gara degli Europei che lanciò la Spagna ... Da sport.quotidiano.net
Mister Fucili: : "Grosso rammarico: dovevamo chiuderla" - Questa la "fotografia" di mister Fucili: "La partita è stata, penso, bella da vedere per il pubblico. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Como-Lazio, Fabregas: "Baroni sta lavorando molto bene, per noi sarà un test importante" - In dubbio, più no che sì, la presenza di Sergi ... Segnala tuttomercatoweb.com