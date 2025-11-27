Missione in Cina per la prima riunione annuale dell’Aula Confucio di Arezzo

Arezzo, 27 novembre 2025 – . Visita alle studentesse e studenti iscritti alla laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d'Impresa, in mobilità presso l'ateneo cinese. Si è tenuta presso la Wenzhou University, in Cina, la prima riunione annuale dell 'Aula Confucio, a cui hanno partecipato studiosi dell'Università di Siena sede di Arezzo. Durante l'incontro, che si è tenuto il 24 novembre, sono stati discussi i principali risultati raggiunti, tra cui l'organizzazione di oltre venti eventi aperti al pubblico finalizzati alla promozione della lingua e cultura cinese tenuti ad Arezzo.

