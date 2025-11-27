Miretti Juve dopo la magica notte di Bodo spazio per lui anche col Cagliari? L’idea di Spalletti in vista del prossimo match di Serie A

Miretti Juve, il centrocampista ha convinto in Champions e si candida per una maglia col Cagliari: con Koopmeiners dietro, è lui la prima alternativa. La vittoria epica ottenuta nel gelo norvegese contro il Bodo Glimt ha lasciato in eredità alla Juventus non solo tre punti vitali per la Champions League, ma anche la certezza di aver recuperato un elemento prezioso per il centrocampo. Fabio Miretti, autore di un’ottima prestazione condita dall’assist per McKennie, sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle i problemi fisici che ne avevano frenato l’inizio di stagione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il classe 2003 gode della totale fiducia di Luciano Spalletti e potrebbe vedere aumentare drasticamente il suo minutaggio già dalle prossime uscite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti Juve, dopo la magica notte di Bodo spazio per lui anche col Cagliari? L’idea di Spalletti in vista del prossimo match di Serie A

