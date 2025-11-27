Miranda duro con Spalletti | Il peggior allenatore mai avuto Quando ti prende di mira è finita

Ilnerazzurro.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

João Miranda, doppio ex di Inter e Atletico Madrid, si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha ripercorso gli anni trascorsi in Italia e il rapporto con i suoi allenatori. E tra le sue parole spicca una critica durissima a Luciano Spalletti, tecnico con cui ha condiviso l’ultimo tratto della sua esperienza nerazzurra. Il centrale brasiliano non gira attorno alla questione: “Luciano Spalletti? Come allenatore nulla da dire, è un vincente. Ha riportato l’Inter in Champions e ha gettato le basi per il futuro. Ma come uomo. lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia da questo punto di vista: ha imposto la paura. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

miranda duro spalletti peggiorMiranda spara a zero su Spalletti: “Come uomo è il peggiore. Litigammo, quando ti prende di mira è finita” - Joao Miranda spara a zero su Luciano Spalletti ricordando i suoi anni all’Inter: "Quando ti prende di mira è finita" ... fanpage.it scrive

miranda duro spalletti peggiorMiranda attacca Spalletti: “Il peggior allenatore avuto in Italia”. L’ex Inter svela un retroscena inedito - Miranda racconta i contrasti con Spalletti ai tempi dell’Inter, definendo tecnico della Juve il peggior allenatore avuto in Italia ... Come scrive spaziointer.it

miranda duro spalletti peggiorJoao Miranda su Spalletti: "Umanamente il peggior allenatore che ho avuto in Italia. Viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui" - In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport l'ex difensore brasiliano dell'Inter critica aspramente Luciano Spalletti. Secondo eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Miranda Duro Spalletti Peggior