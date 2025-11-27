Miranda duro con Spalletti | Il peggior allenatore mai avuto Quando ti prende di mira è finita

João Miranda, doppio ex di Inter e Atletico Madrid, si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha ripercorso gli anni trascorsi in Italia e il rapporto con i suoi allenatori. E tra le sue parole spicca una critica durissima a Luciano Spalletti, tecnico con cui ha condiviso l’ultimo tratto della sua esperienza nerazzurra. Il centrale brasiliano non gira attorno alla questione: “Luciano Spalletti? Come allenatore nulla da dire, è un vincente. Ha riportato l’Inter in Champions e ha gettato le basi per il futuro. Ma come uomo. lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia da questo punto di vista: ha imposto la paura. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it