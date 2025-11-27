Mauro Corona ha ricordato la morte del fratello a soli 18 anni nell’ultima puntata di “È sempre Cartabianca”, nella puntata condotta da Bianca Berlinguer del 25 novembre su Rete4. Il decesso è avvenuto in circostanze non chiare nel 1968. “Felice era andato a fare il lavapiatti in Germania. Era un ragazzo alto un metro e novanta – ha ricordato Corona – che non aveva ancora compiuto 18 anni quando il suo corpo venne trovato a bordo di una piscina”. Il desiderio è quello di entrare in contatto con il coetaneo del fratello, il figlio dei datori di lavoro, una famiglia originaria del Cadore. “Senza alcun rancore, magari bevendo un bottiglia di vino, vorrei che mi raccontasse l’ultima giornata di mio fratello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio fratello è morto a 18 anni. Vorrei che quel suo amico mi raccontasse la sua ultima giornata”: il desiderio di Mauro Corona