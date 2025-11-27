Minturno tutto pronto per Il Castello del Libro

Minturno, 27 novembre 2025 – Dal 28 al 30 novembre il Castello Ducale di Minturno si trasforma in una cittadella della lettura con la prima edizione de “Il Castello del Libro”, Fiera dedicata all’editoria indipendente e alla promozione della lettura, a ingresso gratuito. L’evento rientra nel progetto “Ulisse: la lettura, viaggio verso la conoscenza”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura (Cepell). Tre giorni intensi di incontri con autori, presentazioni di libri, laboratori per bambini, esposizione di case editrici da tutta Italia e panel su fumetti, narrativa, attualità e saggistica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it