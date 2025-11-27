Minorenne denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Un diciassettenne è stato arrestato dalla polizia locale per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti lo scorso martedì in piazza VIII Agosto, stesso luogo in cui una decina di giorni fa era sfuggito agli agenti di polizia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Minorenne denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

