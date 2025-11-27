Minigonna collant e stivali | la combo invernale preferita da Amal

Se c’è qualcuno che può trasformare anche il più pesante degli outfit invernali in una combo ad alto tasso glamour, osando addirittura la minigonna, quella è Amal Clooney. L’avvocata e attivista ha uno stile impeccabile, in grado di coniugare eleganza e praticità senza mai sembrare eccessiva, e nei giorni di pioggia e vento ha adottato un look raffinatissimo a prova di temperature glaciali: minigonna, collant e stivali. Una combo che, se ben calibrata, diventa immediatamente sinonimo di femminilità moderna. Amal Clooney in minigonna, stivali e calze velate per una sera di pioggia. Amal ha partecipato con il marito George Clooney alla première francese del film Netflix Jay Kelly e, uscendo dal Christine Cinema Club di Parigi, è stata immortalata con un outfit ideale per sfidare la pioggia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Minigonna, collant e stivali: la combo invernale preferita da Amal

Argomenti simili trattati di recente

I vostri amati minidress in lana da indossare con un collant lavorato, una minigonna nascosta o un jeans flare - facebook.com Vai su Facebook

Stivali con tacco e minigonna, la combo chic e sensuale in 5 outfit che esaltano la silhouette - La minigonna, un capo duttile che si declina in mille versioni e si adatta a una gamma di stili, dal ... Segnala vogue.it

Come indossare i collant colorati quest'inverno senza sembrare stravaganti, 5 outfit che dettano le regole di stile - i collant colorati sono protagonisti dell'autunno inverno 2025 2026, ma solo se li indossi così ... Secondo vogue.it

5 idee per abbinare minigonna e stivali questo e ogni mese del prossimo inverno - Se c'è una cosa su cui, probabilmente, siamo tutti d'accordo, è che ogni autunno indosseremo la giacca di jeans il più a lungo possibile, per tutto il tempo che le temperature ce lo consentiranno. Lo riporta cosmopolitan.com