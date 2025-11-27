Mindfulness e gestione dello stress | tecniche per ritrovare l’equilibrio psicofisico

Life&People.it Lo stress non è un fenomeno nuovo nella storia dell’umanità, ma le sue caratteristiche nel XXI secolo sono inedite per intensità e pervasività. Se i nostri antenati affrontavano stress acuti e circoscritti (la fuga da un predatore, la ricerca di cibo), noi viviamo immersi in uno stress cronico e diffuso che non ci abbandona mai completamente. Le fonti sono molteplici e spesso si sovrappongono, creando un carico allosterico (il peso cumulativo dello stress sull’organismo) che il corpo e la mente faticano a sostenere. L’ambito lavorativo rappresenta una delle principali sorgenti di stress: scadenze serrate, carichi di lavoro eccessivi, competizione spietata, precarietà economica, mancanza di riconoscimento, conflitti con colleghi o superiori, difficoltà nel bilanciare vita professionale e personale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it