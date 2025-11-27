Minacce shock alla ministra | intervengono Senato e Governo

– Un episodio gravissimo di odio e minacce online ha colpito la ministra del Turismo Daniela Santanchè, scatenando una forte reazione da parte delle istituzioni e della società civile. Il fatto è avvenuto sui social network, dove un individuo, celato dietro un falso profilo, ha pubblicato un messaggio violento che suggeriva esplicitamente l’uso delle armi come unico modo per costringere la ministra alle dimissioni. L’accaduto ha sollevato un’ondata di solidarietà trasversale e una ferma condanna da parte di rappresentanti politici di tutti gli schieramenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Minacce shock alla ministra: intervengono Senato e Governo

Altre letture consigliate

Gattuso non si tiene proprio stavolta! Il ct non le ha mandate a dire al presidente del Senato Ignazio La Russa e ha svelato gli insulti shock e le minacce arrivate dagli spalti azzurri in Moldavia “Ci hanno augurato la morte e dicevamo ‘veniamo a Covercian - facebook.com Vai su Facebook

"Sono profondamente sotto shock. Per fortuna non mi hanno toccata altrimenti, per la loro violenza, mi avrebbero massacrata". A dirlo all'Adnkronos è #Evelina, la videomaker che era con lo Youtuber #Cicalone quando oggi pomeriggio, intorno alle 18:45 n Vai su X

“L’unico modo è spararle”. Minacce shock alla ministra: intervengono Senato e Governo - Grave episodio di odio e minacce che ha colpito una figura di spicco del panorama politico italiano, un evento che ha generato immediate e trasversali ... Scrive thesocialpost.it

Minacce al sindaco: “Muore se non si dimette”. Il manifesto shock a San Giuseppe Vesuviano - Sono queste le parole stampate su un manifesto che è apparso negli uffici pubblici del comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di ... Secondo tg24.sky.it