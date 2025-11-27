Minacce shock alla ministra | intervengono Senato e Governo

– Un episodio gravissimo di odio e minacce online ha colpito la ministra del Turismo Daniela Santanchè, scatenando una forte reazione da parte delle istituzioni e della società civile. Il fatto è avvenuto sui social network, dove un individuo, celato dietro un falso profilo, ha pubblicato un messaggio violento che suggeriva esplicitamente l’uso delle armi come unico modo per costringere la ministra alle dimissioni. L’accaduto ha sollevato un’ondata di solidarietà trasversale e una ferma condanna da parte di rappresentanti politici di tutti gli schieramenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

