Minacce ad un perito gettato in mare per ottenere un indennizzo maggiore | due arresti

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno minacciato un perito assicurativo per costringerlo a redigere la relazione relativa a un sinistro tra barche che gli consentisse di incassare un indennizzo maggiorato: sono ritenute appartenenti a un gruppo malavitoso Vitale, legato al clan D’Alessandro, le due persone arrestate dai carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli) a cui la Dda di Napoli contesta i reati di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. I fatti risalgono allo scorso 10 ottobre: il perito, dopo essere stato minacciato (“vedi cosa devi fare, fai quello che devi fare”) è stato preso e scaraventato in mare mentre si accingeva a fotografare il natante (“qua a Castellammare non dovete venire più, non sapete campare”). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

