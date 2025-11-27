Milly Carlucci svela la verità sul lastra gate a Ballando | C'è stato un acceso confronto tra Fialdini e Fognini

Milly Carlucci ha svelato la verità sul 'lastra gate" a Ballando con le Stelle, chiarendo chi avrebbe messo in dubbio la veridicità dell'infortunio di Francesca Fialdini: "Ha avuto uno confronto acceso con Fabio Fognini". Fanpage.it pubblicherà domani un'intervista alla diretta interessata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

