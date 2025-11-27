Milly Carlucci sul lastra-gate a Ballando | C’è stato un confronto vivace tra Fognini e Fialdini

Il lastra-gate a Ballando con le Stelle inizia a svelare colpevoli e presunti innocenti. Nel corso del collegamento odierno con Vita in Diretta, Milly Carlucci ha infatti chiarito chi ha messo in dubbio l’infortunio di Francesca Fialdini, chiedendole – come affermato dalla diretta interessata – di mostrare le lastre per dimostrarlo. A sorpresa, ma neanche troppo visto il carattere competitivo mostrato fino ad ora, a fare la particolare richiesta sarebbe stato Fabio Fognini. Devo fare un aggiornamento su questo che abbiamo definito il lastra-gate. Siccome sono stati fatti dei nomi così, anche un po’ a vanvera, bisogna fare un chiarimento serio per dire che ci sono delle persone tirate in ballo senza che avessero niente a che vedere con questa storia ha esordito la conduttrice, precisando che Barbara D’Urso e Martina Colombari, indicate come le possibili “mandanti” della richiesta, non c’entrassero nulla poiché “non erano presenti al fatto, non c’erano”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Milly Carlucci sul lastra-gate a Ballando: “C’è stato un confronto vivace tra Fognini e Fialdini”

