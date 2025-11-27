MILLY CARLUCCI | GIÙ LE MANI DA BARBARA D’URSO! ECCO LA VERITÀ SUL CASO FIALDINI

Milly Carlucci rompe il silenzio dopo il caos mediatico sui referti medici di Francesca Fialdini con accuse a Barbara d’Urso, Martina Colombari e Fabio Fognini. La regina di Ballando con le Stelle si è collegata con Vita in Diretta di Alberto Matano. Il custode del tesoretto è preoccupato: “Ci siamo lasciati sabato con un clima di presunta armonia, in realtà dietro le quinte volano i coltelli! Qualcuno avrebbe chiesto a Francesca Fialdini di provare con delle radiografie le tre costole rotte. Se non è guerra di coltelli questa.”. A questo punto la Carlucci interrompe le prove dello show del sabato sera di Rai1 e spiega come sono davvero andate le cose. 🔗 Leggi su Bubinoblog

