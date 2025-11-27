Milano uomo fa irruzione in chiesa e distrugge statue e arredi sacri

L'ingresso improvviso e la distruzione dei busti dei santi. Un uomo di 55 anni, in evidente stato di agitazione, è entrato nella parrocchia di piazza Giuseppe Maggiolini, nel centro di Parabiago, nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 novembre, iniziando a colpire e danneggiare ciò che si trovava davanti all'altare. Sono stati distrutti alcuni busti dei santi e diversi candelabri, lasciando la chiesa dei Santi Gervasio e Protaso in condizioni di forte disordine. L'allarme dato dagli operai presenti. A segnalare quanto stava accadendo sono stati alcuni elettricisti impegnati in lavori nel campanile, che hanno immediatamente chiesto aiuto.

milano uomo fa irruzione in chiesa e distrugge statue e arredi sacri

