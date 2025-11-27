Milano strappato un girasole che ricordava un 15enne morto La città insorge | Ne pianteremo centinaia

Nel parco di via Dezza, in centro a Milano, si consuma da mesi una storia che tocca le corde più profonde dell’umanità. Laura Scolari e Giorgio Meszley, dal maggio 2017, lasciano ogni giorno un girasole sul campetto da basket dove il loro unico figlio Alessandro è morto a 15 anni, stroncato da un arresto cardiaco mentre faceva due tiri a canestro con gli amici. In otto anni la madre ne ha lasciati almeno 200, sempre nello stesso punto della rete metallica. Ma da qualche mese qualcuno li strappa via sistematicamente. La risposta della mamma è stata una forma di resistenza silenziosa: ogni giorno il fiore viene rimesso al suo posto. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Milano, strappato un girasole che ricordava un 15enne morto. La città insorge: “Ne pianteremo centinaia”

