Milano spara al buttafuori che lo aveva allontanato | arrestato 33enne
I carabinieri hanno arrestato un 33enne accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco per aver sparato contro il buttafuori di un locale di Lainate. I fatti risalgono al 14 settembre. Secondo la ricostruzione, il buttafuori lo aveva invitato ad allontanarsi perché era orario di chiusura. La reazione sarebbe stata immediata: il 33enne avrebbe estratto l’arma e sparato sette colpi. Il vigilante è riuscito a evitare i proiettili gettandosi dietro le auto parcheggiate, salvandosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
