Milano si infila nella cabina del macchinista | metropolitana bloccata
Momenti di tensione nella stazione della metropolitana di San Babila, a Milano, dove un uomo è riuscito a entrare nella cabina del macchinista, bloccando la metropolitana. Il gesto ha costretto a interrompere temporaneamente la circolazione, causando disagi ai passeggeri e rallentamenti lungo la linea. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi della stessa persona che, pochi giorni prima, aveva causato un altro stop alla stazione Duomo scendendo sui binari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Prima è entrato nella cabina di comando della metro rossa, poi ha iniziato a urlare fino a far fermare la metropolitana, infine è stato arrestato e portato via in manette. Succede a Milano, nella fermata della metropolitana di San Babila, in pieno centro a Milano e - facebook.com Vai su Facebook
Si infila nella cabina del treno della metro e inizia a urlare. Paura in centro a Milano: le immagini dell’arresto col taser – Il video - Come mostra il video di Open, l'intervento degli agenti della polizia locale è avvenuto alla fermata San Babila, a pochi passi dal Duomo. Secondo msn.com
