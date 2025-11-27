Milano si infila nella cabina del macchinista | metropolitana bloccata

Momenti di tensione nella stazione della metropolitana di San Babila, a Milano, dove un uomo è riuscito a entrare nella cabina del macchinista, bloccando la metropolitana. Il gesto ha costretto a interrompere temporaneamente la circolazione, causando disagi ai passeggeri e rallentamenti lungo la linea. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi della stessa persona che, pochi giorni prima, aveva causato un altro stop alla stazione Duomo scendendo sui binari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

