Milano – Un grave incidente stradale si è verificato attorno alle 13 in piazza XXIV Maggio a Milano, dove un taxi e una bicicletta si sono scontrati. Alla guida della due ruote c’era un rider che, proveniente dalla piazza, si stava dirigendo verso corso di Porta Ticinese. Nell’attraversare la carreggiata di raccordo tra viale Gian Galeazzo e via d’Annunzio, in prossimità dell’attraversamento pedonale, il fattorino 23enne è stato urtato da un taxi che stava svoltando in direzione di viale Gian Galeazzo ed è finito sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso e l’autoambulanza inviata dal 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, rider di 23 anni investito da un taxi in piazza XXIV Maggio