Milano irrompe nella cabina di guida della metro | scoppia il caos
Tensione alla fermata San Babila della linea della metro rossa a Milano: intorno alle 19 di ieri, mercoledì 26 novembre, un uomo, in evidente stato di alterazione, prima ha invaso i binari impedendo la circolazione dei treni, poi è entrato addirittura all'interno della cabina di guida posteriore della metropolitana, solitamente vuota. La scena è stata ripresa dai passeggeri presenti in quel momento che hanno subito dato l'allarme. Il filmato poi è finito sui social, sulla pagina Instagram "Milano bella da dio". Sul posto, dunque, è subito intervenuta la vigilanza di Atm, che ha tentato di contenere la situazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
